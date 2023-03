Ultime Notizie – “Piano Cina base per accordo con Ucraina”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si è conclusa la visita ufficiale del presidente cinese, Xi Jinping, a Mosca. Lo ha riferito l’agenzia Ria Novosti, spiegando che il vice primo ministro russo Dmitry Chernyshenko ha salutato il presidente cinese prima della sua partenza. Il leader cinese è arrivato a Mosca il 20 marzo, in quello che è stato il suo primo viaggio all’estero da quando è stato rieletto capo di Stato per un terzo mandato. Lunedì il presidente della Repubblica popolare cinese ha avuto un incontro informale e una cena con il presidente russo Vladimir Putin. I negoziati ufficiali si sono svolti martedì. La Russia valuta positivamente il ruolo obiettivo e imparziale dellasulla questione. Allo stesso modo Pechino valuta positivamente la disponibilità di Mosca a impegnarsi per riavviare i colloqui di pace con Kiev il prima possibile. E’ quanto si legge nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - andreastoolbox : Ucraina ultime notizie. Londra fornirà a Kiev munizioni all’uranio impoverito. Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Londra fornirà a Kiev munizioni all’uranio impoverito. Mosca:?«Sarà tragedia globale»: L’an… - zazoomblog : Ultime Notizie – Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan scossa magnitudo 68: 12 morti - #Ultime #Notizie… - corgiallorosso : #Karsdorp senza pace -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo L'America continua a dividersi e rimanere col fiato sospeso per il possibile arresto di Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels . L'ex presidente Usa potrebbe ...La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 392. Mentre proseguono gli scontri sul fronte orientale, il presidente cinese Xi Jinping ha firmato un'intesa con Putin durante la sua visita a Mosca. Nel ...Napoli - Andrea Carnevale è oggi il responsabile dell'area scouting dell' Udinese , ma un po' di anni fa è stato protagonista del Napoli di Maradona e ha vinto lo scudetto in azzurro. ...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

Fino all’età di un anno del figlio, infatti, gode del divieto di licenziamento come la mamma. E, come già previsto per la mamma, può anche ...Dopo una breve pausa di consolidamento è possibile un ulteriore allungo. Nel corso delle ultime sedute la situazione tecnica di A2A è migliorata. Il titolo ha infatti compiuto un veloce balzo in ...