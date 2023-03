Meloni: “Ho sentito falsità e calunnie. Sulla pace fate propaganda sulla pelle degli ucraini” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una replica “tosta” quella di Giorgia Meloni alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani. Identiche a quelle illustrate ieri nell’Aula del Senato. Ucraina, immigrazione ed energie: questi i temi forti in agenda a Bruxelles. Di fronte alle accuse delle opposizioni il premier ha risposto smontando le “tante bugie ascoltate”. A cominciare dalle pulci fatte perché non avrebbe utilizzato il termine tragedia ma disastro in merito al naufragio di Cutro. Accusa falsa e polemica disarmante, ha detto. Così come definisce “avvilente” la polemica sull’essere madre scatenata ieri dopo l’intervento a Palazzo Madama. Camera, Meloni: ho ascoltato tante cose false. Ma è una buona notizia “In questo dibattito ho ascoltato tante ‘cose false. Ma è una buona notizia. Perché quando si dicono cose non vere significa che non si ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una replica “tosta” quella di Giorgiaalla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani. Identiche a quelle illustrate ieri nell’Aula del Senato. Ucraina, immigrazione ed energie: questi i temi forti in agenda a Bruxelles. Di fronte alle accuse delle opposizioni il premier ha risposto smontando le “tante bugie ascoltate”. A cominciare dalle pulci fatte perché non avrebbe utilizzato il termine tragedia ma disastro in merito al naufragio di Cutro. Accusa falsa e polemica disarmante, ha detto. Così come definisce “avvilente” la polemica sull’essere madre scatenata ieri dopo l’intervento a Palazzo Madama. Camera,: ho ascoltato tante cose false. Ma è una buona notizia “In questo dibattito ho ascoltato tante ‘cose false. Ma è una buona notizia. Perché quando si dicono cose non vere significa che non si ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... legalizzas : RT @ultimora_pol: #Camera Giorgia #Meloni: 'Ho sentito una grande quantità di cose false nel dibattito parlamentare odierno. È una buona no… - SecolodItalia1 : Meloni: “Ho sentito falsità e calunnie. Sulla pace fate propaganda sulla pelle degli ucraini”… - cris_withnoh : RT @lisameyerildra1: Meloni ogni volta che non sa che dire: “sono una madre!” e ha solo una figlia immaginate se come Von der Leyen avesse… - batwomanthought : RT @lisameyerildra1: Meloni ogni volta che non sa che dire: “sono una madre!” e ha solo una figlia immaginate se come Von der Leyen avesse… - ereike05 : RT @lisameyerildra1: Meloni ogni volta che non sa che dire: “sono una madre!” e ha solo una figlia immaginate se come Von der Leyen avesse… -