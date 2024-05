Bonus donne svantaggiate 2024 | requisiti e come funziona La guida

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Decreto Coesione (dl 7 maggionumero 60) contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” nell’ottica di promuovere l’inserimento / reinserimento professionale di determinate categorie di lavoratori, introduce una serie di sgravi contributivi,ilgiovani; ilZES (zona economica speciale unica per il mezzogiorno) e il Il. Quest’ultima misura, in particolare, si concretizza in un abbattimento degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali a beneficio dei datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratrici.Analizziamo la novità in dettaglio e vediamoe ...

Bonus Ristrutturazioni 2024 : ecco come ottenere la detrazione del 50%. Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più popolari in Italia, che permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione ...

Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili Nido pubblici e privati o per ...

Bonus zanzariere 2024 , ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti . Il Bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa ...

CdM - Conte-Napoli, ADL non molla! La strategia: ingaggio fisso più bonus per obiettivi scudetto e UCL - CdM - Conte-Napoli, ADL non molla! La strategia: ingaggio fisso più bonus per obiettivi scudetto e UCL - Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo allenatore, resta sempre sullo sfondo il nome di Antonio Conte: il tecnico leccese resta nel mirino di De Laurentiis che ha una strategia. Lo racconta il Corriere del ...

Superbonus, crediti rimborsati in 10 anni: chi ci guadagna Conviene o no iniziare i lavori Ecco cosa fare - Superbonus, crediti rimborsati in 10 anni: chi ci guadagna Conviene o no iniziare i lavori Ecco cosa fare - Ma si trattava di un’opzione e non di un obbligo. Ipotizziamo lavori per 70 mila euro con bonus al 110% (77 mila euro complessivi). Chi chiede il rimborso fiscale diretto in quattro anni in teoria può ...

Bonus mamma, attenzione alla sospensione se non si inviano questi dati sui figli - bonus mamma, attenzione alla sospensione se non si inviano questi dati sui figli - Attenzione! Se non inviate questi dati sui figli rischiate la sospensione del bonus mamma. Ecco di quali si tratta.