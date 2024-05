Procedimento disciplinare contro Serena Bortone per il post sui social

(Di giovedì 9 maggio 2024) “È stato contestato a, come avvenuto in analoghi casi, ilpubblicato suiin violazione della normativa della policy aziendale: ci sono regole che devono essere rispettate da tutti i dipendenti”. Così comincia il commento di Roberto Sergio riguardo la notizia sulaperto, rilasciato in Commissione di Vigilanza dei vertici Rai. “La normativa vieta di rilasciare dichiarazioni pubbliche su attività, notizie o fatti aziendali. La contestazione è un atto dovuto e seguirà l’iter previsto dal regolamento. Non è un provvedimento, ma una richiesta di chiarimenti e spiegazioni che verranno valutati e poi si deciderà quale tipo di decisioni ...

“Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, la mostra a Forlì - “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, la mostra a Forlì - La Mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, ospitata al Museo Civico San Domenico Forlì dal 24 Febbraio al 30 Giugno 2024, ricostruisce il profondo impatto dell’arte storica italiana sul movimen ...

Pasticcio Superbonus, Toti inguaia la destra, Bortone punita dalla Rai, gli Usa fermano le armi per Israele. Le prime pagine - Pasticcio Superbonus, Toti inguaia la destra, bortone punita dalla Rai, gli Usa fermano le armi per Israele. Le prime pagine - Toti inguaia il centrodestra, gli Usa fermano le armi per Israele, pasticcio Superbonus, bortone Punita per scurati. La rassegna stampa TOTI INGUAIA IL CENTRODESTRA L'indagine sul presunto sistema Tot ...

Serena Bortone "punita" per il caso Scurati, la Rai prende provvedimenti. Che succederà - serena bortone "punita" per il caso Scurati, la Rai prende provvedimenti. Che succederà - Procedura disciplinare per il post della giornalista. Il Pd: è intimidatorio. L'Usigrai: 'Controllo asfissiante' ...