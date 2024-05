Knicks sul 2-0 nella serie di semifinale Est con i Pacers

(Di giovedì 9 maggio 2024) New York si aggiudica gara-2 battendo Indiana per 130-121 con 29 punti di Brunson NEW YORK (STATI UNITI) - New Yorksul 2-0diplay-off della Eastern Conference contro Indiana. Di fronte ai quasi 20mila spettatori del Madison Square Garden, la franchigia della 'B

Tutto pronto per l’inizio della serie di Playoff NBA tra New York Knicks e Indiana Pacers . Si parte con gara-1 alle 01:30 della notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio nella cornice del Madison Square Garden di New York . Nel secondo turno della ...

Nella notte tra oggi, mercoledì 8 maggio, e domani, giovedì 9 maggio, andrà in scena gara-2 della serie tra New York Knicks e Indiana Pacers, valida per i Playoff Nba 2023 / 2024 . La sfida sarà visibile, come tutte le altre partite di Playoff , in ...

Il video con gli Highlights di gara-2 tra New York Knicks e Indiana Pacers , valida per le semifinali della Eastern Conference dei Playoffs NBA 2024 . La squadra di casa trionfa con il punteggio di 130-121 e mette in discesa la serie, spostando tutta ...

NBA Playoff - Rick Carlisle contro gli arbitri: "Meritiamo un equo trattamento con New York" - NBA Playoff - Rick Carlisle contro gli arbitri: "Meritiamo un equo trattamento con New york" - Gli Indiana Pacers hanno perso la seconda gara della serie playoff contro i New york knicks. Al termine della partita coach Rick Carlisle ha criticato gli arbitri a seguito di alcuni fischi da lui ...