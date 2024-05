Washington lo ammette | i russi riescono ad abbattere le armi di precisione che gli USA forniscono a Kiev

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nella guerra dell’informazione e della propaganda i Paesi NATO investono gigantesche risorse umane e finanziarie. Ma i risultati non sono misurabili nell’immediato: occorre attendere l’esito di un’elezione o il consenso popolare a decisioni governative. Nella guerra elettronica, invece, si vede presto se un’arma o una contromisura sono efficaci oppure no. Gli Stati Uniti si stanno accorgendo a spese degli ucraini della competitività russa in questo campo. E devonorlo. La nuova versione ha fallito La scorsa settimana William LaPlante, sottosegretario alla Difesa per gli acquisti e la manutenzione, ha dichiarato che una nuova arma di produzione americana ha fallito in combattimento. Secondo il funzionario, il congegno non ha colpito l’obiettivo “a causa di molteplici ragioni”. Una di queste è rappresentata dalle misure di guerra elettronica adottate dai ...