Rischi climatici | ecco come possono condizionare il rating

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il clima è sempre più un elemento strategico per le economie sviluppate ed emergenti: lo conferma la normativa sempre più rigida dettata dalle maggiori economie ed anche il numero di contenziosi legati a questioni climatiche, aumentati molto rapidamente negli ultimi anni. Ma l’incertezza sulle potenziali sentenze e sui costi associati fa sì che tali cause legali non abbiano finora influenzato i giudizi sulla qualità del credito. E’ quanto emerge dallo studio “Climate Litigation: Assessing Potential Impacts Remains Complex”di S&P. La ricerca esplora le tendenze dei conteziosi, da quando S&P Globals ha pubblicato “Climate Change Litigation: The Case For Better Disclosure And Targets” nel 2021 e punta anche a determinare la potenziale influenza del contenzioso climatico sull’economia, sulla solvibilità degli emittenti e quando ...