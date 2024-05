(Di giovedì 9 maggio 2024) Piazza Affari si muove poco sopra la parità (+0,05%), al pari delle altre Borse europee. Spinta dalla trimestrale brilla(+7,5%) staccando Tenaris (+1,5%) e Stellantis (+1%). L'opa in Spagna di Bbva su Sabadell non aiuta le banche italiane malgrado l'operazione spinga le azioni Sabadell a Madrid (+5,6%). Sulla scia dei risultaticede il 4,5%, Bps l'1,62% e Banco Bpm l'1,54%.

La Borsa di Milano conferma il buon passo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 33.956 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale ed è sopra 135 punti, così come il rendimento del decennale italiano che è al 3,83% Sempre in testa Tim (+4,3%) nel giorno ...

La Borsa di Milano sempre più in testa ai listini europei. Il Ftse Mib consolida i 34mila punti e sale dell'1,15%. Lo spread è poco mosso. Il differenziale tra Btp e Bund oscilla sui 135 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,83 ...

Piazza Affari prova a rimbalzare dopo la brutta seduta della vigilia, in scia alle altre Borse europee e alle trimestrali incoraggianti di alcune big tech d'Oltreoceano, come Microsoft e Alphabet. Il Ftse Mib avanza dello 0,5%, spinto da Nexi ...

Borsa: Europa apre cauta, a Milano (+0,1%) vola Nexi (+6,7%) con trimestrale - borsa: Europa apre cauta, a Milano (+0,1%) vola nexi (+6,7%) con trimestrale - Anche per la banca centrale della Polonia e' attesa una conferma dei tassi. Guardando ai titoli di Piazza Affari, nexi (+6,63%) inizialmente non riusciva a fare prezzo, poi e' scattata in testa al ...

Borsa: a Milano (+0,05%) rally di Nexi, giù Bper - borsa: a Milano (+0,05%) rally di nexi, giù Bper - Piazza Affari si muove poco sopra la parità (+0,05%), al pari delle altre Borse europee. Spinta dalla trimestrale brilla nexi (+7,5%) staccando Tenaris (+1,5%) e Stellantis (+1%). (ANSA) ...

Occhi puntati su Nexi - Occhi puntati su nexi - La trimestrale di nexi centra le attese. La società di pagamenti ha chiuso il primo trimestre del 2014 con ricavi in crescita anno su anno del 6% a 781,6 milioni di euro e un ebitda migliorato ...