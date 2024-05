Ferrara - buona la prima E’ in vantaggio nella serie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)basket 87 gardonese 77 BASKET: Bellini ne, Romondia 1, Cattani ne, Drigo 6, Kuvekalovic 8, Sankaré 9, Porfilio 8, Yarbanga 8, Guerra 14, Cecchetti 11, Ballabio 18, Marchini 4. All. Benedetto. GARDONESE: Morigi, Markus 6, Davico 25, Poli, Dalcò 11, Grasso, Motta 16, Olivieri, Basso 5, Graziano 7, Airaghi 7. All. Perucchetti. Parziali: 24-25; 48-32; 59-56.soffre, lotta per quaranta minuti e alla fine si porta a casa un’importantissima gara uno, contro una Gardonese davvero scorbutica che ha saputo rimontare dal -16 dell’intervallo rendendo la ripresa più dura del previsto per i biancazzurri. Momenti di basket spettacolo nel primo tempo, poi un secondo tempo di sofferenza pura, in cuidimostra di saper reggere alla pressione e si porta a casa un successo fondamentale. E’ un avvio in cui gli attacchi ...