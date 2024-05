Coca Cola sbarca a Milano e inaugura i nuovi uffici - le novità e i progetti in Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 9 maggio 2024), un passo avanti per il brand con tantituttini. In una settimana ricca di celebrazioni per il 138º anniversario della nascita di, avvenuta l’8 maggio 1886 ad Atlanta,hato i suoisituati in Via Monte Rosa 91 a. Un evento che segna un ulteriore passo nella storia dell’azienda nel paese, consolidando la sua presenza e il suo impegno verso lo sviluppo economico e sociale locale. La presentazione anei...