(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Continua ladiin giro per l'Europa. Proprio ieri a Verona presso ilCenter. Lo straordinario design futuristico ditruck trae ispirazione dall'esteticapunk, in particolare quella dei film Blade Runner e La Spia Che Mi Amava. La versionetruck è in grado di performare alte prestazioni e accelerare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Presentato pochi mesi fa il maxi pick up Tesla CyberTruck sta facendo ben parlare di sé. L’auto non è ordinabile il Italia , ma il brand americano ha già pianificato un calendario di date per poter vedere dal vivo l’auto nel nostro Paese. Il tutto ...

La Cyber Odyssey in Italia di Tesla - La cyber Odyssey in Italia di tesla - Continua la cyber Odyssey di tesla in giro per l'Europa. Proprio ieri a Verona presso il tesla Center. Lo straordinario design futuristico di cybertruck trae ispirazione dall'estetica cyberpunk, in ...

Tesla Cybertruck: com'è fatto e come va il pick-up elettrico di Elon Musk - tesla cybertruck: com'è fatto e come va il pick-up elettrico di Elon Musk - Uno dei mezzi più controversi degli ultimi anni, in grado di catalizzare l'attenzione come una supercar, ma che allo stesso tempo offre soluzioni innovative e anticonvenzionali. Siamo volati in Texas ...

Tesla Cybertruck bloccato in spiaggia, fail clamoroso del proprietario - tesla cybertruck bloccato in spiaggia, fail clamoroso del proprietario - tesla cybertruck ha fatto il suo debutto su un'isola del Massachusetts, con il proprietario che ha avuto la brillante idea di portare il pick elettrico sulla spiaggia di Eel Point a Nantucket per le ...