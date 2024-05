La Lentatese ha coraggio In panca l’ambizioso Fossati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Identikit rispettato. Il direttore sportivo dellaIvan Fagone non aveva bleffato quando fornendo il profilo di chi sarebbe stato il successore di Valente sulla panchina della squadra neo-promossa in Eccellenza aveva parlato di un allenatore giovane, emergente, con idee chiare e, quindi, sulla falsariga di chi l’aveva preceduto. Che, ricordiamo, lascia per motivi familiari (diventerà a breve papà). Il direttore sportivo dellaFagone ha scelto Simone(in foto la stretta di mano) che dopo due anni all’AC Lissone con altrettante salvezze ampie nel girone B di Promozione fa l’upgrade, sale di categoria e dal mese di agosto preparerà la sua nuova squadra in quella che si preannuncia un’avventura non facile ma stimolante.conosce, e bene, la categoria più da giocatore che da ...

