Anticipazioni Uomini e Donne | Addio vicino per Gemma Galgani? Tra addii e nuovi inizi - il trono di Ida Platano vacilla

Nuovo capitolo del dating show dedicato al Trono Classico di Ida Platano che ha preferito evitare di incontrare i suoi corteggiatori. Nella puntata del 7 maggio di Uomini e donne , le dinamiche dei Troni Classico e Over regalano nuovi colpi di scena ...

A Uomini e Donne il trono di Ida Platano è oramai in crisi. Dopo le diverse segnalazioni su Mario e le incomprensioni con Pierpaolo, la tronista ha deciso di non presentarsi proprio in studio. Prima però ha inviato un Videomessaggio ai suoi ...