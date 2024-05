Va a piedi sulla tangenziale | travolto e ucciso - traffico in tilt

Uno uomo di circa 40 anni, straniero, è stato travolto e ucciso mentre a piedi percorreva la tangenziale est di Milano tra Cascina Gobba e Cologno in direzione Nord, verso quindi i caselli autostradali per Lecco e Venezia. L'uomo - riferisce il ...

