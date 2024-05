Milano - poliziotto accoltellato alla schiena | in manette 37enne marocchino

Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all’interno delle Piscine Jacarandà, a Milano . L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 7 maggio. All’interno della struttura di via Procaccini erano ...

