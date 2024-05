Il commento Joey ha la forza per trattenere SanThiago

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tassi ?è una domanda ansiosa che percorre la Città del pallone: Thiago Motta è già della Juve come sostengono i santoni del calciomercato? I silenzi e le risposte sibilline del profeta italo-brasiliano in tema di futuro aprono il campo a qualsiasi ipotesi. Con la Champions a un passo e il traguardo storico che si avvicina, è giusto convogliare tutte le forze fisiche e mentali sull’obiettivo come Thiago è abituato a fare. Ma non credo che il Profeta obbedisca a un copione o reciti la sua parte in una commedia già scritta con finale a tinte bianconere. Anzi la frase pronunciata dopo Torino-Bologna, con l’appello a discutere le prospettive future intorno a un tavolo, la interpreto come un messaggio al club. Qualcosa di simile allo sfogo dopo le amichevoli dell’estate quando Motta, con un Bologna largamente incompleto, disse che la squadra avrebbe fatto fatica a reggere i ritmi ...