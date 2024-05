Laser SLT | la nuova frontiera nel trattamento del glaucoma cronico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Oggi per contrastare il, accanto alle terapie tradizionali, abbiamo a disposizione un’arma in più: i trattamentidi ultima generazione e in particolare l’SLT (TrabeculoplasticaSelettiva) in grado di rallentare la progressione della malattia. Ma come funziona? In che modo agisce? Lo abbiamo chiesto al dottor Loris Belotti, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica del Policlinico San Pietro. Dottor Belotti, innanzitutto cosa è ile a cosa è dovuto? Ilè una patologia dovuta all’aumento della pressione interna dell’occhio. L’aumento della pressione intraoculare è determinato da un accumulo di liquido all’interno dell’occhio che non viene più adeguatamente drenato. Frequente in particolare dopo i 50 anni, il ...