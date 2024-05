Poco personale e taglio degli straordinari - i poliziotti di Taranto dimenticati dai vertici

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoSiamo in pochi, giornalisti, a parlare di Polizia e soprattutto a sapere di cosa stiamo parlando, perché non basta essere amici di uomini e donne in divisa, ma occorre comprenderne dinamiche, storie, disagi. Nella città die nella sua provincia, dove risiedono i commissariati, spesso si sente parlare di “malapolizia”. “Arrivano tardi”, oppure “non arrivano” o, ancora, “non fanno nulla”. Il problema, cari lettori, non è la “malapolizia”, ma i mali della Polizia e come per tutti i mali, la causa è sempre a monte. Ultimamente, sono state tantissime le circolari ministeriali diffuse in ogni questura, compresa quella tarantina, che hanno nonamareggiato il. E quando parliamo di, va inteso quello che sta per strada, che si reca sui luoghi di intervento, su ...