Mo | Lapid - ' Netanyahu licenzi Ben Gvir per tweet ' Hamas ama Biden' '

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) - Il leader dell'opposizione israeliana Yairchiede al primo ministro Benjamindiare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Benper il suoama”, scritto in riferimento alla minaccia del presidente americano di non spedire a Israele le armi in caso di un'incursione totale a Rafah. "Senona Benoggi, metterà in pericolo ogni soldato dell'Idf e ogni cittadino dello Stato di Israele", dichiarain una nota.

