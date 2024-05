Sul palco di Una nessuna centomila Emma lancia il suo messaggio in difesa delle donne con l' hair look da etoile e il rossetto da femme fatale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per cantare nel programma tv Unacambia di nuovo acconciatura. Lasciando da parte per una sera l’abituale caschetto a onde, per unstyle raccolto minimalista e rigoroso. Abbinato, però, alpiù infuocato di sempre.Marrone e il body shaming per il suoa Sanremo 2022: «Vestitevi come vi pare» X ...