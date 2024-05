Ginocchio valgo | cause - sintom - cura

(Di giovedì 9 maggio 2024) Chi ne soffre parla generalmente di “gambe a x”. In realtà, il suo nome medico è. Deformità anatomica che colpisce le gambe, ilsi verifica quando ildevia rispetto all’asse tra femore e tibia: scendendo verso i piedi le gambe si aprono verso l’esterno, e vanno così a formare una forma a x. È dunque il fenomeno contrario alvaro, o “ginocchia a o”, in cui le gambe formano una specie di parentesi con le ginocchia che puntano in due direzioni opposte. Frequente soprattutto nei bambini, sebbene tenda generalmente a risolversi spontaneamente entro i 9 anni, ilpuò avere unaatologia molto lieve oppure sfociare in complicanze capaci di compromettere la mobilità di ...

