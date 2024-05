Napoli - il prossimo allenatore…E sul campo…

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilallenatore del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Antonio Conte è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Per il presidente è una missione complicata e non impossibile, Conte rappresenta la prima scelta del, il profilo per rilanciarsi dopo una stagione deludente”. A livello finanziario… “A livello finanziario l’operazione è molto complessa. Nonostante i frequenti contatti a partire dal mese di ottobre l’accordo non si è mai raggiunto”. La strategia del presidente del“De Laurentiis ha una strategia, punta sulla mancanza di altre proposte per Conte a cui offre un ingaggio con una base fissa in linea con i parametri del club, da incrementare attraverso dei bonus per obiettivi: qualificazione in ...

L’ex attaccante ( anche ) del Napoli Roberto ‘El Pampa’ Sosa è stato ospite della trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ in onda su OttoChannel. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono maturi i tempi della scelta, a me piacerebbe Italiano, perché da’ ...

La lista di Cairo si è ristretta: per il dopo Juric si sfidano Italiano e Vanoli - La lista di Cairo si è ristretta: per il dopo Juric si sfidano Italiano e Vanoli - Entrambi, però, hanno messo il Toro in stand-by, se non altro perché hanno ancora molto da giocarsi nelle ultimissime curve della stagione: la Fiorentina è appena approdata in finale di Conference ...

