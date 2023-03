“La famiglia di Antonella…”. GF Vip 7, Orietta Berti decide di dirla tutta dopo la sua uscita (Di mercoledì 22 marzo 2023) Continuano a tenere banco le polemiche del GF Vip 7 tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. La famiglia della ragazza aveva addirittura scritto ed inviato a Pier Silvio Berlusconi una missiva molto forte, nella quale erano elencati gli episodi negativi subiti dall’ormai ex vippona. E il dito era stato puntato soprattutto contro l’opinionista del reality show, che ha criticato duramente il percorso della fidanzata di Edoardo Donnamaria. E ora la collega di Sonia Bruganelli è tornata ad attaccare i familiari della giovane. Dunque, all’esterno del GF Vip 7 Orietta Berti ha deciso di usare il social network Instagram per bersagliare Antonella Fiordelisi e i suoi parenti più stretti. Una guerra aperta, che potrebbe anche finire nelle aule di tribunale, visto che i familiari dell’ex gieffina avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Continuano a tenere banco le polemiche del GF Vip 7 trae Antonella Fiordelisi. Ladella ragazza aveva addirittura scritto ed inviato a Pier Silvio Berlusconi una missiva molto forte, nella quale erano elencati gli episodi negativi subiti dall’ormai ex vippona. E il dito era stato puntato soprattutto contro l’opinionista del reality show, che ha criticato duramente il percorso della fidanzata di Edoardo Donnamaria. E ora la collega di Sonia Bruganelli è tornata ad attaccare i familiari della giovane. Dunque, all’esterno del GF Vip 7ha deciso di usare il social network Instagram per bersagliare Antonella Fiordelisi e i suoi parenti più stretti. Una guerra aperta, che potrebbe anche finire nelle aule di tribunale, visto che i familiari dell’ex gieffina avevano ...

