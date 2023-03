Giovane ucciso | l’appello di monsignor Battaglia | “Disarmiamo Napoli”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Scrive una lettera aperta al parroco di Francesco Pio, il, e a tutti rivolge un appello, il vescovo diDomenico: “insieme! Deve essere un impegno di tutti! Vanno disarmate le mani di coloro che fanno della violenza e della prepotenza il proprio stile di vita!”. “Vanno disarmate le mani di chi crede che un coltello in tasca e una pistola addosso rendano più forti, fino a sentirsi padroni della vita altrui – scrive – Vanno disarmate le mani della criminalità organizzata e di tutti coloro che trafficano, vendono, usano armi!”. Parla di “turbamenti necessari e delle inquietudini benedette”, il vescovo di. “Come ...

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Scrive una lettera aperta al parroco di Francesco Pio, il giovane ucciso a Napoli, e a tutti rivolge un appello, il vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia: ...