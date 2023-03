Figc-Rai, niente accordo per il rinnovo del contratto per femminile e U21 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Figc e Rai non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto per trasmettere le partite di Under 21 e Nazionale femminile. La tv di Stato aveva offerto un contratto con un ribasso del 50% rispetto al precedente accordo che aveva coperto il quadriennio 2019-2022 e che prevedeva la trasmissione di 34 gare degli Azzurrini e 40 della selezione maggiore femminile. Non ci sarà dunque alcuna diretta tv per le prossime due amichevoli della compagine di Paolo Nicolato impegnata contro Serbia e Ucraina. Partite utili in preparazione all’Europeo di categoria del prossimo giugno. La Nazionale femminile, invece, prenderà parte al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Con il mancato accordo, la Rai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)e Rai non hanno trovato l’per ildelper trasmettere le partite di Under 21 e Nazionale. La tv di Stato aveva offerto uncon un ribasso del 50% rispetto al precedenteche aveva coperto il quadriennio 2019-2022 e che prevedeva la trasmissione di 34 gare degli Azzurrini e 40 della selezione maggiore. Non ci sarà dunque alcuna diretta tv per le prossime due amichevoli della compagine di Paolo Nicolato impegnata contro Serbia e Ucraina. Partite utili in preparazione all’Europeo di categoria del prossimo giugno. La Nazionale, invece, prenderà parte al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Con il mancato, la Rai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... M_Bruni21 : @KSport24 @Gazzetta_it resta sempre che è la rai che paga la figc. quindi questi fantomatici problemi della ribelli… - M_Bruni21 : @KSport24 @Gazzetta_it la figc? per non aver rinnovato un contrattino di under 21 e femminile con la rai? io mi pre… - FabioTraversa : RT @Gazzetta_it: La Rai non rinnova il contratto con la Figc: niente tv per Under 21 e Azzurre - enricoI00 : RT @Gazzetta_it: La Rai non rinnova il contratto con la Figc: niente tv per Under 21 e Azzurre - WryDavide : @dayfootball1981 non c'entrano con la SeriaA ma OTT della FIGC e tanto altro -