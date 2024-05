Asl - Counseling nutrizionale Al via i corsi gratuiti al Pizzetti

(Di venerdì 10 maggio 2024) A Villapartono idi. Da oggi al via 5 incontri ogni 15 giorni per migliorare il proprio stile di vita. Il percorso – completamente gratuito – è articolato in cinque incontri, il primo dei quali si terrà venerdì 10 maggio, avranno una durata di circa due ore ciascuno e si terranno ogni quindici giorni. L’iniziativa si rivolge a coloro che sono interessati a migliorare il proprio stile di vita attraverso l’acquisizione interattiva di conoscenze sulla corretta alimentazione e sull’attività fisica. Il percorso è realizzato grazie alla collaborazione dei professionisti che fanno parte del Dipartimento di prevenzione e al Dipartimento delle professioni sanitarie. Attraverso un approccio pratico, i partecipanti al...

