L’allarme di Human Right Watch | Attenzione - si va verso un genocidio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’organizzazione per la difesa dei diritti civili denuncia pubblicamente il rischio di une invita l’ONU a intervenire Il Sudan sta vivendo un periodo storico molto particolare e delicato. Da più di un anno sul territorio è in corso un conflitto armato tra l’esercito sudanese e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces. Si tratta del terzo colpo di stato, dopo i precedenti del 2019 e del 2022. Scoppiato il 15 aprile del 2023, la battaglia simbolo è quella di Khartum, combattuta per stabilire il controllo della Capitale. Nei tredici mesi dall’inizio dei combattimenti sono quasi ventimila le persone rimaste uccise e tra queste figurano anche decine di migliaia di civili. Guerra civile in Sudan (Ansa Foto) – Notizie.comLa stessa Organizzazione delle Nazioni Unite era intervenuta in passato per avvisare del rischio di possibili crimini di guerra. Ma le loro ...