Green pass senza vaccino Camila Giorgi e Madame davanti al Gip il 16 luglio

(Di venerdì 10 maggio 2024) La cantante(foto), all’anagrafe Francesca Calearo, e la tennistacomparirannoal gip di Vicenza il prossimo 16quando è stata fissata la prima udienza preliminare dell’inchiesta sui falsi vaccini Covid. Entrambe potrebbe dunque rischiare il processo dopo che, lo scorso marzo, il pm veneto Gianni Pipeschi aveva chiesto il rinvio a giudizio per 21 indagati, tra cui la cantautrice e la sportiva accusate di falso ideologico per aver chiesto di ottenere ilessersi vaccinate. Le due si erano rivolte alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu che ha chiesto di patteggiare.

