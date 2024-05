(Di venerdì 10 maggio 2024)mia è una bella canzone, ricca di fascino di memorie di nostalgie. Magari però è anche un beldi Sangiovese. O di Albana. O di Famoso, un autoctono di recente riscoperta. O di bollicine, le conosceva già e le apprezzava anche il Pascoli. Il mondo del Vigneto, in buona parte sotto l’egida del Consorziodi, oltre sessant’anni di storia (nacque nel 1962). Oggi riunisce circa 120 aziende, che lavorano buona parte dei 27-28mila ettari del vigneto romagnolo, di cui 8 grandi cantine cooperative – a cui fa capo l’80% del vigneto e del prodotto – e poi 4 imbottigliatori e una miriade di aziende private medio-piccole se non piccolissime. Ne parliamo con Roberto Monti, 67 anni, già direttore della Cantina Cooperativa Forlì Predappio, e da poco più di un anno presidente del ...

Vini di Romagna. Che musica nel calice - Vini di Romagna. Che musica nel calice - Romagna mia è una bella canzone, ricca di fascino di memorie di nostalgie. Magari però è anche un bel calice di Sangiovese. O di Albana. O di Famoso, un autoctono di recente riscoperta. O di bollicine ...

Servono oltre 2 milioni per interventi urgenti su strade provinciali. Priorità a Calice, Madrignano e Vernazza - Servono oltre 2 milioni per interventi urgenti su strade provinciali. Priorità a calice, Madrignano e Vernazza - Infine, per l’evento meteo del 2 e 3 marzo e 9 e 10 marzo scorsi, che ha provocato lungo la strada provinciale SP30 di Corniglia, nel comune di Vernazza, una frana di monte, sono previste opere di ...

Nella cantina del Monferrato nata nel 1859 ecco una Barbera che strega - Nella cantina del Monferrato nata nel 1859 ecco una Barbera che strega - Mi siedo al tavolo, dove c’è un continuo via vai di gente, che arriva in moto, in auto, anche a piedi: si siede e agguanta una fetta di muletta, sapendo che poi arriverà un calice di vino di quelli ...