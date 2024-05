Olimpiadi - imprese fiduciose | Fatturato in aumento del 10% Serve il modello Fuorisalone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le2026 come un-bis. Gli imprenditori milanesi credono che i Giochi invernali in programma tra meno di due anni provocheranno benefici per il territorio e propongono di seguire ildella Design Week. Il 54% degli operatori economici prevede incrementi sulfino al 10% (il 73% degli imprenditori) e al di sopra del 20% (per il 27%). Ma emerge anche una richiesta di maggiori informazioni sull’evento: il 52% dichiara di essere poco informato e il 15% non lo è affatto. I Giochi potrebbero portare vantaggi soprattutto in termini di presenze turistiche (83%), nuovi eventi attrattivi (81%), migliore conoscenza dei nostri territori (79%), nuove infrastrutture e miglioramento di quelle esistenti (78%) ed anche come incentivo alla pratica degli sport legati alla montagna (74%). L’87% ...