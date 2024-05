Vaianesi - ecco tutti i candidati E anche Agostinelli lancia la lista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si fa sempre più complessa la sfida delle liste che si contenderanno i municipi della Val di Bisenzio. La, che vede Emanuela Paci candidata a sindaco a Vaiano, ha presentato iper il consiglio comunale mercoledì sera nella sede del comitato elettorale in via Vannoni. I dodicisono: Egli Bylyku, 29 anni, operaio tessile; Giovanni Fabbri, 36 anni, consulente informatico; Damiano Govoni, 33 anni, agente immobiliare; Michela Grassi, 54 anni, dottore commercia; Matteo Grazzini, 54 anni, giornae consigliere comunale uscente; Stefano Menicacci, 38 anni, ingegnere meccanico, lavora nel campo della moda; Elena Salimbeni, 44 anni, insegnante alla scuola dell’infanzia di Sofignano e consigliere uscente; Gualberto Seri, 58 anni, libero professionista ...

Fermento in Valbisenzio. I candidati a sindaco presentano liste e comitati - Fermento in Valbisenzio. I candidati a sindaco presentano liste e comitati - Maria Lucarini con "Insieme per Vernio", Marco Ciani con "Rilanciamo Vernio",. Lorenzo Santi per il centrodestra a Cantagallo. Paci visita le aziende alla Briglia. .