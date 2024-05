Il Laboratorio Formentini per altri 10 anni

(Di venerdì 10 maggio 2024) La premessa è che Milano ha aderito alla rete delle Città Creative Unesco per la Letteratura. Il seguito è che la Giunta comunale, lo scorso 9 novembre, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di una porzione dell’immobile comunale in via10, nel cuore di Brera, da destinare ad attività culturali finalizzate alla promozione del libro e della lettura, proprio nell’ottica dell’adesione alla rete delle Città Creative Unesco. In una determina comunale datata mercoledì, si legge che lo spazio se lo è aggiudicata la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che già dal 2015 è presente nell’immobile con ilper l’editoria, uno spazio di incontro e confronto tra professionisti dell’editoria, un luogo per dare voce alle idee, alle sfide e ai protagonisti del mondo editoriale contemporaneo. Il ...

