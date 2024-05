Carta e penna contro l’abuso digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Lache corre sul foglio è un suono leggero, la musica del nostro pensiero. Leggere un libro dicoinvolge tutto di noi. Il progresso deve aggiungere non togliere: il computer è uno strumento che ci permette una scrittura senza cancellature, così facciamo finta di far sparire le nostre incertezze. Ma i nostri errori e i nostri dubbi sono parte di noi. Prendiamo appunti". È il messaggio promosso dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, attraverso un video proiettato ieri pomeriggio al Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione dell’Osservatoriodella Fondazione Luigi Einaudi. "Il Miur – si legge al termine del filmato – partecipa alla campagna di sensibilizzazione della scrittura a mano e della lettura su ...