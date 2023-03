Esplode l’auto di un finanziere nel Napoletano | militare illeso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dai primi rilievi degli artificieri sembrerebbe che ignoti avessero collocato un ordigno sulprivata di un ufficiale della Guardia di Finanza esplosa – causando, per fortuna, solo danni alla vettura – ieri sera a Bacoli, in provincia di Napoli. Ilè uscitodalla deflagrazione e, secondo quanto si apprende, utilizzava raramente quelmobile. Nella sua attività investigativa si concentrava esclusivamente di verifiche e non di indagini sulla criminalità organizzata. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Pozzuoli e di Napoli, coadiuvati dalle fiamme gialle e anche dagli artificieri, per fare luce sul movente del grave gesto che, al momento, non appare collegato all’attività inquirente dell’ufficiale. L'articolo proviene da ...