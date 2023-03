"Dove pensava di essere": Vanoni, indiscrezioni sconcertanti su Gino Paoli a Sanremo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha parlato anche di Gino Paoli Ornella Vanoni, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. La conduttrice ha chiesto alla cantante di commentare alcune parole che l'artista ha detto di recente. "Lui ha detto: 'si è smollata con l'età, ora sente l'urgenza di raccontare anche cose che sarebbe meglio non dicesse'. Che ha detto, che ci è rimasto male?", ha chiesto la Fagnani. E la Vanoni ha risposto: "Anche lui sarebbe meglio che non parlasse". Poi, parlando dell'ospitata di Paoli a Sanremo, la cantante ha detto: "Come se fosse a casa sua, si è dimenticato che era a Sanremo, ha visto Morandi e gli è partita quella cosa lì... non andava fatto, Amadeus era terrorizzato e l'ha portato via". "Lui ha detto: io sono talmente ironico che nessuno lo capisce", ha poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha parlato anche diOrnella, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. La conduttrice ha chiesto alla cantante di commentare alcune parole che l'artista ha detto di recente. "Lui ha detto: 'si è smollata con l'età, ora sente l'urgenza di raccontare anche cose che sarebbe meglio non dicesse'. Che ha detto, che ci è rimasto male?", ha chiesto la Fagnani. E laha risposto: "Anche lui sarebbe meglio che non parlasse". Poi, parlando dell'ospitata di, la cantante ha detto: "Come se fosse a casa sua, si è dimenticato che era a, ha visto Morandi e gli è partita quella cosa lì... non andava fatto, Amadeus era terrorizzato e l'ha portato via". "Lui ha detto: io sono talmente ironico che nessuno lo capisce", ha poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisabettagarg8 : RT @BluColor99: @gicarestik2 Martina ha fatto lo show là dentro a spese di Daniele entrando di nuovo al GF e ci ha mangiato... ADDIRITTUR… - BluColor99 : @gicarestik2 Martina ha fatto lo show là dentro a spese di Daniele entrando di nuovo al GF e ci ha mangiato... AD… - FabSor12 : @Ted0foro @frncsc_cnt Però dove ti scatta il complesso verso i grillini, forse è una sorta di pentimento per non av… - StefanoVincigu6 : RT @only_gintonic: La bellezza di questa foto e di questo duo,nato nella settima edizione dove non esistono vere coppie innamorate, ci dice… - _only_gintonic : La bellezza di questa foto e di questo duo,nato nella settima edizione dove non esistono vere coppie innamorate, ci… -