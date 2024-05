Jerry Lawler commenta il suo addio alla WWE | Probabilmente è la fine della mia carriera con la compagnia

(Di martedì 7 maggio 2024) Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato dell’di“The King”WWE. L’extore di RAW è arrivatoscadenza del suo contratto e ladi Stamford ha deciso di non rinnovare l’accordo con la storica leggenda di Memphis.ha trascorso più di 32 anni con la WWE, debuttando nel dicembre 1992 a Prime Time Wrestling. Nelle ultime ore, si era addirittura parlato di un suo approdo in AEW, ma The King avrebbe ancora un contratto da Leggenda con la WWE. In una recente intervista con Mike Johnson,ha sottolineato come la suacon la WWE siagiunta al termine. L’ex wrestler ha spiegato che tutto ciò è dovuto anche ai suoi problemi di ...

