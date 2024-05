Mediatori dalla parte di Hamas | l' accusa di Israele sui negoziati di pace

(Adnkronos) – "Molto lontana dalle richieste fondamentali di Israele". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è espresso così in dichiarazioni in video sulla proposta di cessate il fuoco che ieri Hamas ha detto di aver accettato per Gaza . ...

