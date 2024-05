Chi è Olly Alexander - all’Eurovision 2024 per il Regno Unito

(Di martedì 7 maggio 2024)è il rappresentante delall'Eurovision Song Contestsul palco della Malmo Arena in Svezia. Non lo vedremo in gara nelle semifinali, ma soltanto esibirsi in una di esse. Il, infatti, fa parte insieme a Italia, Francia, Spagna e Germania dei Big Five ovvero i cinque Paesi dell'Eurovision che sono ammessi alla finale di diritto. Chi è? Il suo vero nome è OliverThornton, ha 33 anni ed è un cantante, attore e sceneggiatore. Dal 2010 al 2023 ha fatto parte Years&Years, progetto musicale britannico che lo ha portato a raggiungere anche ottimi risultati nelle classifiche di tutto il. L'esperienza degli ...

Olly Alexander è nato il 15 luglio 1990 ad Harrogate. Nel Regno Unito è conosciuto, oltre che come cantante , anche come attore e sceneggiatore, e per essere stato il solista del progetto Years & Years. Figlio d’arte (sua madre Vicki Thornton ...

