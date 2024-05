Antonio Scurati , lo scrittore che è stato censurato dalla Rai sta sfilando in corteo per il 25 aprile a Milano . Lo scrittore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo detto: "Sì salirò sul palco , leggerò il mio monologo" . Scurati partecipa ...

Bari: la processione in mare poi il corteo di San Nicola Stasera, lungo applauso al sindaco Antonio Decaro commosso - Bari: la processione in mare poi il corteo di San Nicola Stasera, lungo applauso al sindaco antonio Decaro commosso - L’immagine è stata diffusa nel social network da antonio Decaro. Dopo la processione in mare il corteo fra le principali vie di Bari, corteo storico di San Nicola. Lungo applauso all’arrivo di antonio ...

Il popolo di san Nicola nelle strade di Bari per il corteo storico. In migliaia per lo spettacolo di danza aerea - Il popolo di san Nicola nelle strade di Bari per il corteo storico. In migliaia per lo spettacolo di danza aerea - Migliaia di persone, come sempre assiepate dietro le transenne; in tanti stipati sui balconi e al centro della scena i figuranti che danno vita al corteo storico che da un lato rievoca la vita e i ...

Coordinamento No Green Pass e Oltre, sabato a Trieste "Corteo per la pace e per una Trieste neutrale" - Coordinamento No Green Pass e Oltre, sabato a Trieste "corteo per la pace e per una Trieste neutrale" - “SABATO 11 MAGGIO corteo PER LA PACE A TRIESTE, CON INIZIO ALLE ORE 17.30 IN PIAZZA S. antonio Mentre in Palestina prosegue l'indiscriminato massacro sionista, USA, UE e NATO continuano ad alimentare ...