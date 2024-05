Luca Bizzarri | Anche noi siamo stati pessimi figli e pessimi genitori La differenza con oggi è che ci sono i filmati a dimostrarlo

(Di martedì 7 maggio 2024), noto per la sua comicità satirica e a tratti cinica, sbarca a teatro con "Non hanno un amico", podcast di successo che conduce insieme a Ugo Ripamonti. Il tema? Una riflessione (auto)critica sulla sua generazione, quella che, a suo dire, "ha fatto da pessimoo e da pessimo genitore". L'articolo .

Aspettiamo il Met Gala 2024 con i look più bizzarri degli scorsi anni - Aspettiamo il Met Gala 2024 con i look più bizzarri degli scorsi anni - Nell'attesa di commentare i nuovi look in scena il 6 maggio, ci riscaldiamo con alcuni degli outfit più strani visti negli scorsi anni.

Che c’è di Bello. Gli impiegati Meglio in galera che in banca. Passeggiata chic al Monumentale - Che c’è di Bello. Gli impiegati Meglio in galera che in banca. Passeggiata chic al Monumentale - Che c’è di Bello. Un amico senza cuore e un attore cane: ecco il capolavoro. Il cattivo De Carlo, lo stand up comedian che riempie i teatri Che c’è di Bello. Film: la Resistenza si fa “Restanza” sui ...

Un libro che “uccide”, ma nel regime fascista il colpevole ha un solo nome: quello del Duce - Un libro che “uccide”, ma nel regime fascista il colpevole ha un solo nome: quello del Duce - In una dittatura gli scherani del tiranno sono violenti e anonimi. Uccidono o fanno uccidere sulla base di delazioni e tradimenti e ricatti, facendo leva sugli istinti peggiori della natura umana, il ...