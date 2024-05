Conference League - semifinali ritorno in tv | Fiorentina e Olympiacos vicine alla finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 maggio 2024 – Gli ultimi novanta minuti, se basteranno, prima dell’appuntamento, Club Brugge,e Aston Villa sono pronte a giocarsi tutte le ultime carte per strappare il pass per la Grecia, per ladi Atene. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dsofferta vittoria per 3-2 al Franchi contro il Club Brugge, mentre i greci hanno fatto una vera e propria impresa al Villa Park vincendo 2-4 con la tripletta di El Kaabi. Una partita che gli uomini di Mendilibar hanno giocato di puro catenaccio e ripartenza, lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari, ma riuscendo a essere cinici ogni volta che si sono trovati di fronteporta dell’ex Roma, Robin Olsen. Ora dovranno difendere due gol di vantaggio, dunque verosimilmente il ...