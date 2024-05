Dune: Kyle MacLachlan non è interessato a un cameo nei film di Villeneuve - dune: kyle MacLachlan non è interessato a un cameo nei film di Villeneuve - kyle MacLachlan ha parlato della possibilità di apparire con un cameo nel prossimo film di dune diretto da Denis Villeneuve, frenando le speranze dei fan.

Insights on Kyle MacLachlan Turning Down a Cameo in the New Dune Adaptation - Insights on kyle MacLachlan Turning Down a Cameo in the New dune Adaptation - Fan-favorite kyle MacLachlan, known for his role as Paul Atreides in the 1984 version of “dune,” is content with being just an audience member for Denis Villeneuve’s iteration of the beloved science ...

Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) Q1 2024 Earnings Call Transcript - Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) Q1 2024 Earnings Call Transcript - Q1 2024 Earnings Call May 6, 2024 Atlas Energy Solutions Inc. isn’t one of the 30 most popular stocks among hedge funds at the end of the third quarter (see the details here). Operator: Greetings.