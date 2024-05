Le indagini - il presidente a interim e l’ipotesi urne | cosa può succedere in Liguria

(Di martedì 7 maggio 2024) Giovanni Toti sospeso dalla carica, subentra il suo vice e intanto si ragiona sui prossimi passi, in attesa delle sue decisioni e di eventuali evoluzioni dell'indagine

ROVIGO - Quello della Bellelli Engineering spa è stato uno dei fallimenti più clamorosi a livello economico avvenuti in Polesine: una realtà che dava da lavorare a un...

Polemiche accese attorno al professor Jean Pascal Marcacci, docente del Rosa Luxemburg di Bologna e presidente regionale dell’Associazione naturisti dell’Emilia Romagna, che è apparso con un asciugamano blu a coprirgli le parti intime, come ospite ...

Lanciano (Chieti), 6 maggio 2024 - Milena Santirocco “non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari”. Lo scrive Antonio Cozza, l’avvocato di Penelope . E lo ripete Alessia Natali, presidente dell’associazione scomparsi in Abruzzo . Che ...

Ho letto che è così. Ho visto che queste lunghe indagini, credo d'aver capito tre anni, si concludono a 20 giorni dal voto con importanti arresti. Abbiamo fiducia nella magistratura. Auspichiamo che ...

Filippo Simonetti, presidente TEB: "Ringrazio gli azionisti della rinnovata ... Le valutazioni emerse dalle indagini di customer satisfaction confermano l'apprezzamento dei cittadini per la qualità ...

presidente Regione Liguria Giovanni Toti arrestato ai domiciliari: corruzione, coinvolti 9 soggetti tra cui ad Iren Signorini e imprenditore Aldo Spinelli ...