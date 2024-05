Jesi Solidarietà e pallanuoto | la Jesina dona un saturimetro al reparto di Pediatria del Carlo Urbani

Risultato importantissimo che consolida la seconda posizione in classifica generale. A cinque giornate dal termine della stagione regolare l’accesso ai play off promozione adesso dipende solo dalla formazione di Mr Vastola JESI, 28 aprile 2024 – ...

Domani a Modena, inizio ore 16, ospiti della penultima in classifica si giocherà in vasca lunga dove praticamente i leoncelli non si allenano da tre mesi JESI, 3 maggio 204 – “La squadra si sta allenando con molta concentrazione per la partita di ...

Non sono piaciute certe situazioni createsi: “gestiremo certe ‘decisioni’ a dir poco dubbie da grande squadra e con maggiore energia” JESI, 5 maggio 2024 – La Jesina vince a Modena . Una partita non facile ma la prestazione tutta cuore e grinta alla ...

Pallanuoto Modena, weekend amaro per le squadre locali, rischio retrocessione imminente - pallanuoto Modena, weekend amaro per le squadre locali, rischio retrocessione imminente - Weekend amaro per le squadre modenesi di pallanuoto: Coopernuoto Carpi salva, Penta Modena e Onda Blu Formigine rischiano la retrocessione.

Pallanuoto, serie C: Ravenna strappa un punto prezioso contro la Persicetana - pallanuoto, serie C: Ravenna strappa un punto prezioso contro la Persicetana - La trasferta in casa della Persicetana, allenata dall’ex William Salomoni, era di quelle davvero difficili, sia perché la squadra bolognese sta disputando ...

Pallanuoto Jesina di forza passa a Modena (8-10) - pallanuoto jesina di forza passa a Modena (8-10) - Prestazione tutto cuore e grinta dei ragazzi di Vastola, sabato prossimo ancora in trasferta contro il Ravenna, una vera e propria ammazza grandi ...