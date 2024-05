Meteo - in arrivo un ciclone sull’Italia | piogge e temporal - scatta l’allarme in diverse regioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Brutte notizie sul fronte: quella insi preannuncia una settimana turbolenta per gran parte dell’Italia, a causa di un’intensa perturbazione atlantica che si sta dirigendo verso la Penisola da nord a sud, portando con séi. Questo nuovo, proveniente dal nord Europa, si sposterà gradualmente verso sud nelle prossime ore, portandosoprattutto al centro-nord oggi per poi spostarsi verso lemeridionali entro mercoledì. Per mercoledì 8 maggio, sono previste allertein cinque. Al nord c’è il rischio di grandinate, poiché il regime ciclonico si trasferirà gradualmente verso est, lasciando spazio all’di un’antinelle settimane ...

E’ in arrivo un nuovo ciclone dalla Normandia che porterà maltempo e piogge da nord a sud. E’ la previsione di Lorenzo Tedici , Meteo rologo del sito www.iL Meteo .it. Il ciclone , spiega, «porterà dunque piogge e temporali con locali grandinate su ...

Roma - Una Nuova fase di Maltempo sta per colpire il Paese, con martedì che segnerà l'inizio di forti Temporali e grandinate in diverse regioni italiane. Lunedì 6 maggio: Al Nord, si prevedono piogge in aumento soprattutto sulle Alpi e Prealpi, ...

A causa del previsto arrivo di fenomeni temporaleschi, è stato diramato un avviso di allerta meteo in Campania valido a partire dalle 12 di domani, mercoledì 8 maggio. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del ...

Ondata di maltempo in arrivo, per la Protezione civile è "Allerta gialla" - Ondata di maltempo in arrivo, per la Protezione civile è "Allerta gialla" - La forte perturbazione che ha già colpito le regioni del Nord si sta rapidamente spostando verso le regioni meridionali. Mercoledì livello di attenzione moderato per la possibilità di precipitazioni, ...

Brasile, nuovi temporali in arrivo: allerta rossa per il Rio Grande do Sul - Brasile, nuovi temporali in arrivo: allerta rossa per il Rio Grande do Sul - Dopo alcune ore di tregua dalla pioggia, scatta una nuova allerta rossa nel Rio Grande do Sul: le piogge di questi giorni hanno colpito più di 1,1 milioni di abitanti ...

Meteo - Temperature in calo ma dura poco, i valori attesi fino al weekend. Mappe - meteo - Temperature in calo ma dura poco, i valori attesi fino al weekend. Mappe - TEMPERATURE SABATO: poche variazioni salvo locali e lieve diminuzioni, in generale i valori dovrebbero risultare sopra media al Nord, centrali tirreniche fino alla Campania e Sardegna. In media ...