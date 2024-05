Mentana-Gruber - il direttore minaccia | Se l’azienda non parla ne trarrò le conseguenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – "Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c'è stato qualcosa, sennòle conclusioni”. IlEnricoalza i toni al termine del tg di questa sera dopo il botta e risposta con Lillisul ritardo di ieri nel passaggio della linea alla trasmissione Otto e Mezzo. "Come ogni lunedì ieri eravamo andati lunghi per alcuni fatti importanti. Chi ci ha seguito, Lilli, ha avuto parole offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno”, ha aggiunto il. A preoccupare è quel ‘nele’. Cosa significa? L’affermazione diva letta come una velata ...