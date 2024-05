Apple presenta i nuovi iPad Pro e Air | più veloci grazie al chip M4

(Di martedì 7 maggio 2024)hato inel corso dell’evento aziendale del 7 maggio 2024, mostrando al mondo i suoimodelli di tablet e i relativi accessori. C’era molta attesa per questo lancio, visto che gli ultimi prodotti di questo tipo dell’azienda di Cupertino risalgono ormai a un anno e mezzo fa. Entrando più nello specifico, sono statiti duePro con M4, dueAir conM2, la nuovaPencil e la Magic Keyboard. Si tratta di prodotti come al solito dal ricercato e raffinato design a cui sono associate delle performance decisamente più elevate rispetto ai modelli precedenti. IPro conM4 Il prodotto ...

Nelle confezioni dei nuovi iPad non è più incluso l’alimentatore - Nelle confezioni dei nuovi ipad non è più incluso l’alimentatore - A partire dai nuovi ipad Pro M4 ed i nuovi ipad Air M2, Apple ha uniformato questi prodotti agli altri, rimuovendo l’alimentatore dalla confezione.Advertising La modifica riguarda l’Italia ed altri Pa ...

