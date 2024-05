(Di martedì 7 maggio 2024) Maurizioha lasciato il suo storico procuratore, Fali. La notizia è freschissima anche se i corteggiamenti per l`ex-allenatore...

In casa Milan tiene sempre banco la questione prossimo allenatore. Stefano Pioli sarà esonerato al termine della stagione e servirà una mediazione...

Sarri, addio a Ramadani: ecco chi è il nuovo agente - sarri, addio a ramadani: ecco chi è il nuovo agente - Maurizio sarri ha lasciato il suo storico procuratore, Fali ramadani. La notizia è freschissima anche se i corteggiamenti per l`ex-allenatore di Napoli, Juventus.

Sassuolo, al via Internazionale Kids. Con la partecipazione di Generazione S - Sassuolo, al via Internazionale Kids. Con la partecipazione di Generazione S - Visualizzazioni: 1 Sassuolo, come ogni anno il programma sociale del club neroverde, Generazione S, prenderà parte a Internazionale Kids, a Reggio Emilia dal 10 al 12 maggio. Anche quest’anno, il Mape ...

Milan, Ramadani ha proposto Sarri: intrecci Conte-Juventus - Milan, ramadani ha proposto sarri: intrecci Conte-Juventus - Visualizzazioni: 24 Milan, un finale di stagione piuttosto complicato…e non solo per questioni legate al campo. Vediamo qui di seguito le informazioni raccolte in merito al prossimo allenatore. Regna ...