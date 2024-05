Stop a preghiere in garage e capannoni | stretta della Camera sulle moschee abusive

Primo via libera in Parlamento alla stretta per le moschee. Opposizioni all'attacco - Primo via libera in Parlamento alla stretta per le moschee. Opposizioni all'attacco - Secondo Fratelli d'Italia la legge servirà a bloccare la diffusione di luoghi di culto islamici in locali inadeguati. Per i partiti di opposizione ...

Moschee, ok Camera a stretta su libertà culto con 135 sì e 112 no - Moschee, ok Camera a stretta su libertà culto con 135 sì e 112 no - Roma, 7 mag. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato la proposta di legge, a prima firma Tommaso Foti (Fdi), che punta ad una stretta ...

Il capannone delle auto di lusso andato a fuoco era abusivo: ora dovrà essere demolito - Il capannone delle auto di lusso andato a fuoco era abusivo: ora dovrà essere demolito - Il capannone delle supercar andate a fuoco era abusivo e dovrà ... Ciò ch'è certo, invece, è che in quel garage vi fosse almeno un veicolo ad alimentazione elettrica tenuto in carica: non si esclude ...