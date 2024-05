Ne trarrò le conseguenze Caso Gruber - furia Mentana | cosa minaccia

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilscatena un putiferio. Dopo il botta e risposta a distanza tra Lillie Enricoadesso arrivano quasi le minacce di dimissioni. Durante il TgLa7 del 7 maggio, il conduttore si è rivolto direttamente alla sua azienda, chiedendo di prendere posizione rispetto alle dichiarazioni della giornalista di "Otto e mezzo" che si era lamentata per il ritardo nel darle la linea e aveva detto: "L'incontinenza è una brutta" Lo sfogo di Enricodopo le parole di Lilli. pic.twitter.com/lWY5lKeYXg — Trash Italiano (@trash italiano) May 7, 2024 . "Ieri sera siamo andati un po' lunghi col telegiornale - ha detto Era una giornata cruciale, importantissima. La prospettiva di pace in Medio Oriente e la tragedia terribile di ...

Mentana: «Offeso da Lilli Gruber, se l'azienda non parla trarrò le mie conclusioni». Rottura con La7 Spunta l'ipotesi Nove - Mentana: «Offeso da Lilli gruber, se l'azienda non parla trarrò le mie conclusioni». Rottura con La7 Spunta l'ipotesi Nove - Enrico Mentana replica ancora a Lilli gruber, cotinuando l'aspra polemica in casa La7: «Come ogni lunedì ieri eravamo andati lunghi per alcuni fatti importanti. Chi ci ha seguito, Lilli Grbuer, ha ...

La bufala di Augias sulla tv "di destra", occhio al caso Toti e Emiliano: quindi, oggi... - La bufala di Augias sulla tv "di destra", occhio al caso Toti e Emiliano: quindi, oggi... - Abbiamo trovato in onda, solo per citarne alcuni: Massimo Gramellini, Serena Bortone, Lilli gruber, Marco Damilano ... Questa dovete leggerla. Si parla del caso Scurati e del post della premier in cui ...

Ultimatum di Mentana a La7: "Dica qualcosa su Gruber o ci saranno conseguenze" - Ultimatum di Mentana a La7: "Dica qualcosa su gruber o ci saranno conseguenze" - Prosegue la polemica a distanza e, soprattutto, pubblica, tra Enrico Mentana e Lilli gruber. I due, ignorando il detto che "i panni si lavano in casa" da ieri si punzecchiano con accuse più o meno ...